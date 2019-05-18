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ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة مايا دياب لطرح أغنية جديدة منفردة، ستكون بفترة الصيف وأجواؤها أيضاً مرحة، ستناسب الأجواء الصيفية، من كلمات وألحان زياد برجي وهي تنتمي للنوع الذي يحترفه زياد وهو السهل والقريب للناس والمستمعين، بحسب ما علم موقع "الفن".
وقبل هذه الأغنية سيتم طرح كليب وأغنية "خسرنا بعض"، وهي ديو بين مايا وزياد، من إخراج كميل طانيوس، الذي سيُظهر مايا وزياد بعفوية ورومانسية كبيرة.
وتستعد مايا بعد شهر رضمان، للعودة ببرنامج "هيك منغني" بحلقات جديدة، مع عدد من الفنانين اللبنانيين وغير اللبنانيين، مثل قصي حاتم، الذي صور حلقة معها منذ أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- مايا دياب تستعد لطرح أغنية إيقاعية صيفية وتتعاون مع زياد برجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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