خاص بالصور- راغب علامة يحيي سهرة رمضانية في مصر بحضور نجوم الفن

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ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان راغب علامة سهرة رمضانية في القاهرة مساء أمس الجمعة، بحضور عدد من نجوم الفن، واستمرت الى ما بعد منتصف الليل.
وحضر السهرة رانيا يوسف، مي سليم، ميس حمدان، أميرة هاني، ممدوح موسي، محمد الشقنقيري، بيومي فؤاد، أمير شاهين، الإعلامي عمرو الليثي، الراقصة دينا، دنيا عبد العزيز، منة فضالي، محمد عبد الحافظ، والسيناريست أيمن سلامة.
وأشعل علامة السهرة بتقديم مجموعة متنوعة من أغنياته القديمة والجديدة، ومن بينها: "اللي باعنا"، "مبهزرش"، "تركيني لحالي"، و"نسيني الدنيا".
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تصوير: شريف عبدربه
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