خاص بالصور- راغب علامة يحيي سهرة رمضانية في مصر بحضور نجوم الفن

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان ​راغب علامة​ سهرة رمضانية في ​القاهرة​ مساء أمس الجمعة، بحضور عدد من نجوم الفن، واستمرت الى ما بعد منتصف الليل.

وحضر السهرة ​رانيا يوسف​، ​مي سليم​، ​ميس حمدان​، أميرة هاني، ممدوح موسي، محمد الشقنقيري، بيومي فؤاد، أمير شاهين، الإعلامي عمرو الليثي، الراقصة دينا، دنيا عبد العزيز، ​منة فضالي​، محمد عبد الحافظ، والسيناريست ​أيمن سلامة​.

وأشعل علامة السهرة بتقديم مجموعة متنوعة من أغنياته القديمة والجديدة، ومن بينها: "اللي باعنا"، "مبهزرش"، "تركيني لحالي"، و"نسيني الدنيا".

Advertisements

لمشاهدة ألبوم الصور كاملاَ إضغطهنا.

تصوير: شريف عبدربه