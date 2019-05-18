سمية الخشاب تكشف أكثر المواقف الصعبة في حياتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن أكثر المواقف الدرامية في حياتها والتي أثرت عليها بشكل كبير.

وأضافت خلال لقائها في برنامج «دراما شخصية»، مع المذيعة إيناس الشواف، والمذاع عبر «إنرجي»، أن فترة الكوميديا التي عاشتها في حياتها كلها كانت في فترة المدرسة والجامعة.

وتابعت: «كتير كنت جندي مجهول في حياة ناس تانية وكنت باجي على نفسي عشان أخلي حياتهم مظبوطة وأسعدهم لإني بطبيعتي معطاءة»، وعن أصعب لحظات حياتها هو وقت وفاة والدها.

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وعن أهم الأبطال الذين تتمنى أن يكملوا معها في حياتها هي أمها وشقيقها وأولاده، وأضافت: «الناس اللي وجودهم زي الكومبارس في حياتي هما اللي مش بيحبوني أو ميستاهلوش حبي».

وأكدت أنها لا تريد حذف أي مشاهد من حياتها في المونتاج، لأنها تقبلها بحلوها ومرها.

برنامج «دراما شخصية»، يقوم على تقسيم الفنان حياته الخاصة إلى عمل فني يضم مواقف كوميدية وتراجيديا ودراما، ويصنفها تبع الأحداث التي مرت عليه.

من ناحية أخرى، انفصلت الفنانة سمية الخشاب، عن زوجها الفنان أحمد سعد، بعد زواج استمر لمدة عامين فقط.