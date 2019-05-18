سرقة ياسمين صبرى في «حكايتي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل حكايتي للنجمة المصرية ياسمين صبري، والتي شهدت سرقة فريدة أحد تصميمات داليدا ووضع اسمها على الفستان بأحد مهرجانات الموضة العالمية مما جعل داليدا تشعر بالظلم.

وعلى جانب أخر، يصر أحمد بدير على البحث عنها ويكلف عددًا من الرجال بالسفر إلى الإسكندرية لقتلها.

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مسلسل “حكايتي” من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير وإنتاج سينرجي.

وعلى جانب أخر، كانت الفنانة المصرية وفاء عامر، قد تحدثت عن الفنانة ياسمين صبري، والتي تشاركها في السباق الرمضاني بمسلسل «حكايتي».

وقالت وفاء عامر، خلال لقائها في برنامج «رسائل»، مع الإعلامية جيهان عبدالله، والمذاع عبر نجوم إف إم، إنها تطلق عليها لقب “فاتن حمامة العصر”، وأنا بأخذ منها التفاؤل والحب والحنان والحياة والاحترام وهي بنت غاية فى كل حاجة.. وهي القادمة بقوة.