حلا شيحة في ظهور جديد مع نجلها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة جمهورها في صورة جديدة لها مع نجلها، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

حلا ظهرت في الصورة وهي تحتضن ابنها وترتدي ملابس كاجوال، وكتبت معلقة: «مع احمد ابني قبل الفطار صوما مقبولا وافطارا شهيا».

الفنانة تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور، حيث أحب الجمهور صورتها مع نجلها، ولاحظوا الشبه الكبير بينهما.

Advertisements

حلا اعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، وذلك بعد زواج استمر لأعوام، وصرحت حلا بأن طلاقها تسبب في تفرقة أطفالها، حيث الاتنين الأكبر يتواجدان مع والدهما، بينما يعيش معها ولديها الأصغر سنا.

الفنانة المصرية تمنت أن يكون هذا الوضع مؤقت وأن يلتم شمل أولادها سريعا، ويعيشون معها.

حلا شيحة أعلنت منذ شهور عن خلعها للحجاب، والعودة للتمثيل، وسط صدمة جمهورها، حيث ظلت حلا بعيدة عن الأضواء مدة 12 عاما.

حلا شيحة رفضت أن يتدخل أحد في حياتها الخاصة، و قالت إنها حرة في تصرفاتها، وفكرت كثيرا في قرارها.

يُذكر أن حلا شيحة تشارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «زلزال»، مع الفنان محمد رمضان.