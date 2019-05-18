وفاة خال الفنانة أنغام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعيش الفنانة المصرية أنغام حالة من الحزن بعد وفاة خالها إثر أزمة صحية ألمت به.

الخبر أعلنه والد أنغام الموسيقار محمد علي سليمان، وكتب عبر حسابه الخاص على فيسبوك، قائلًا: «إنتقل الى رحمة الله الأستاذ محمد إبراهيم عبد الله شقيق زوجتى وخال خالد وأنغام أدعوا له بالرحمة والمغفرة فكان نموذجا للطيبه والخلق».

التعليقات المواسية للموسيقار ولأنغام انهالت من خلال حساب والدها الشخصي، ودعوا للراحل بالرحمة والمغفرة.

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أنغام فجعت منذ شهور في وفاة شقيقتها غنوة، والتي كانت على خلاف معها، وتركت غنوة نجلها لتربيه أنغام وتتكفل به.

نجل غنوة ظهر في مسلسل دينا الشربيني «زي الشمس»، والذي يتم عرضه في رمضان، وأحب الجمهور طلته.

أنغام أثارت عاصفة من الجدل مؤخرا بعد زواجها من أحمد إبراهيم، والذي كان متزوج من أخرى، وانفصلت عنه بعد زواجه.

هذا الزواج تسبب في وجود عداوة بين أنغام والمطربة أصالة، حيث وصفت أصالة أنغام بأنها غدارة وخرابة بيوت.

أنغام قدمت في شهر رمضان أيضا تتر مسلسل «حدوتة مرة»، والذي تقدمه الفنانة غادة عبدالرازق.