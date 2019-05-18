نجوم بعضلات مفتولة في دراما رمضان 2019.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ فترة والنجوم يفاجئون الجمهور بإطلالات يغلب عليها طابع العضلات المفتولة، ليبدو أن الموهبة لم تعد تكفي لتحقيق النجاح في الوسط الفني.

ومن الواضح أن عضلات النجوم "موضة" دراما رمضان هذا العام، حيث حرص بعض الفنانين على تأدية أدوار الأكشن وإظهار قواهم العضلية من خلال الشخصيات التي يجسدونها.

ومن أبرز الفنانين الذين يعتمدون إظهار عضلاتهم بشكل دائم، الفنان محمد رمضان وهو مستمر بعرض صورته العالقة في أذهان جمهوره المعتمدة على استعراض العضلات، ويجسد من خلال الأحداث في مسلسل "زلزال" الذي يخوض به السباق الرمضاني، أنه يبحث عن الانتقام لوالده الذي قتل من خلال وتيرة سريعة من عمليات الأكشن واستعراض القوة.

ويجسد رمضان دورين خلال الأحداث، وهما دور الأب العائد من دولة الكويت، والابن الذي يشتهر بلقب "زلزال"، الذي ينتقم لوالده بعد وفاته.

وفوجئ الجمهور هذا العام، بظهور الفنان المصري محمد عادل إمام من خلال مسلسل "هوجان" وهو مفتول العضلات، ليقنع المشاهد بالفتى الذي يمتلك قوة خارقة.

Advertisements

وكذلك الفنان المصري ياسر جلال من خلال مسلسل "لمس أكتاف"، الذي تدور أحداثه حول "أدهم عبد الجابر" المصارع الطموح الذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به.

أما الفنان مصطفى شعبان فقد فاجأ الجميع هو الآخر بشخصية وقصة جديدة من خلال مسلسل "أبو جبل"، الذي يقوم فيه بدور "ملاكم"، حيث استعد "شعبان"، للعمل بشكل قوي وخسر الكثير من وزنه من خلال خضوعه الفترة الماضية لتمارين رياضية حتى ظهر بهذا الشكل.

واعتمد الفنان أمير كرارة لوك العضلات المفتولة في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، وهو امتداد لشكل حياة "سليم الأنصاري" بعد نهاية الجزء الأول، وذلك على المستوى المهني والإنساني، فيضطر للدخول في صراعات مع أطراف جديدة ربما تكون أكثر عنفًا وحدة، فيتم استغلال هذا الصراع من خلال التعرض لقضايا كثيرة ومعاصرة.