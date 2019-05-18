شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش 3" الحلقة 12.. استخدام الإعلام الفاسد ضد مصر.. ونجل الأنصارى يعود للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة one، أحداثاً تشويقية، حيث تحدث سليم الأنصارى مع اللواء جلال خطاب- أحمد عبد العزيز، وأكد له أن شركة "old wolf" يجب أن تحرس أكرم صفوان، وذلك للتمكن من معرفة ما يدبر له صفوان والكشف عن معلومات حقيقية من داخل منزله، واختراق السيستم الخاص بأكرم صفوان، لكى يتمكن فريق سليم الأنصارى من الحصول على المعلومات الكافية.

كما قابلت جومانا – سارة عادل، نجل أكرم صفوان لتجعله يساعدها فى فك شفرات "السيستم سيكيورتى" لمنزل والده أكرم صفوان، وذلك لإختراقه والسطو على معلومات تفضح صفوان ورجاله.

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وخلال الحلقة تقابل أكرم صفوان والمذيعة شهيرة سلام – هيدى كرم، من أجل التحدث عن القناة الفضائية التى يؤسسها من أجل مصالحه الشخصية، وأكد لها أنه يؤسس هذه المحطة ليقول الحقيقة كذلك لكسب الأموال، وخلال الحديث سألت شهيرة عن الأجندة السياسية التى ستخوضها الفضائية وتوجهها، وفى حالة أن تعرضها مع مصالح مصر ، ماذا سيكون القرار؟، ورد ا أكرم على سؤالها قائلا : إذا شعرتى بقلق "ياستى سيبى المحطة وأمشى زى ما بتعملى مع الأجانب".

وفى مفاجأة خلال مشهد نهاية الحلقة، كان يتحث سليم الأنصارى مع الضابط حسام – عمر الشناوى عن صدام وأفعاله، وكيف تدرب على "القنص" ومن وراءه، وخلال حديثهما، شاهد سليم الأنصارى نجاله "مالك" يمشى على قدمه، ويقول له "بابا"، لنتهتى الحلقة فى إثارة وتشويق للحلقة المقبلة.

"كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.