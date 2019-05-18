شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 12 لآخر نفس.. نهى تعترف بحبها لحازم و فلاشة تقلب موازيين الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض على شاشة "الحياة"، أحداثا تشويقية متتالية، حيث بدأت الحلقة بسرد نهى – ثراء جبيل لتجربتها فى عالم الإدمان، وأوضحت أن المتعافى من الإدمان يحتاج لأشخاص حوله تقف بجانبه فى محنته وتساعده على تخطى هذه التجربة الصعبة، كما شهدت الأحداث الإفراج عن سلمى – ياسمين عبد العزيز من قبيل العصابة التى خطفتها فى الحلقة الماضية، وذهبت بعدها سلمى إلى فيلا والدها القديمة، واسترجعت ذكرياتها مع زوجها حازم ووالدها أثناء القبض على والدها.

كما أتهمت "ناهد" هاجر الشرنوبى ، نهى – ثراء جبيل بمحاولة قتلها، وأكدت لزوجها أن نهى وراء محاولة قتلها، كما واجه عزت – مراد مكرم نهى زوجته بمحاولة قتلها لهاجر الشرنوبى، ولكنه أنكرت، كما شعرت بغيره من إهتمام زوجها بها .

فى مفاجأة كبيرة، قبض "سليم" – أحمد صلاح حسنى على الشخص الذى كلفته "نهى شقيقته بقتله، وأثناء مواجهته أعترف أن سلمى هى من كلفته بقتله بمقابل مادى كبير، كما أعترفت "نهى" أنها كانت تحب "حازم" فتحى عبد الوهاب، وذلك أثناء استرجاع ذكرياتها فى تجربة الأدمان، وهى مفاجأة كبيرة فى أحداث المسلسل.

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كما واجه سليم، أدهم – أحمد العوضى بمساعدة سلمى وأكد له أدهم أنه يساعد سلمى لانها زوجة أعز صديق له، ولكن سليم قال له أنه يحب سلمى من فترة كبيرة، وهى مفاجأة أخرى يفرضها مخرج العمل حسام فى الأحداث، حيث أن أحداث المسلسل تكشف ألغاز جديدة ومتتالية خلال الحلقات الأخرى .

وفى نهاية الحلقة، بحث سلمى فى "ألعاب" ابنتها الصغيرة، لتجد "فلاشة" داخل اللعبة، وهو ما جعل الأحداث تشتعل فى مشهد النهاية، لينتظر جمهور ياسمين عبد العزيز الحلقة المقبلة بفارغ الصبر.

"مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم،إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.