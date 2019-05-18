شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 12 البرنسيسة بيسة .. تقسيم المدرسة بين بيسة وشويكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ احداث الحلقة الـ 12 من مسلسل البرنسيسة بيسة" الذى يعرض على قناة الحياة، بطلب "شويكار" – بوسى من بيسة ترك المدرسة ولكنها ترفض، ويتم تقسيم الأرض المبنى عليها المدرسة وأيضا المدرسين والتلاميذ ليكون نصف المدرسة تحت إدارة بيسة والنصف الثانى تحت إدارة شويكار ويحدث أول صدام بينهما فى طابور الصباح بعد تقسيم المدرسة والتلاميذ الى نصفين.

يعود "مرعى" -حجاج عبد العظيم إلى الحارة و يجد الكل يناديه بالحرامى بعد إذاعة سكسكة أمره بين أهالى الحارة، يحضر أهالى التلاميذ إلى المدرسة للشكوى لم ا وصلت إليه المدرسة.

Advertisements

وخلال الأحداث ترسل بيسة، مأمون إلى هيصة"- ضياء الميرغنى متعهد الأفراح لاستعارة كراسى منه وتشغليها فى المدرسة، كما تفكر بيسة فى جمع أموال لشراء نصيب شويكار فى المدرسة ولكن تجد صعوبة في الأمر، وفى نهاية الحلقة تظهر سكسكة وتمسك مرعى بعد هروبه منها فى الحلقة الماضية عندما وجدته فى غرفتها يحاول السرقة

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.