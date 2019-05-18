ديميت أوزديمير تردّ على ابنة رجل الأعمال التي عرضت الزواج على “جان يامان”

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 02:58 مساءً - علّقت النجمة ديميت أوزدمير على عرض ابنة رجل أعمال تركي على النجم ​جان يامان​ مبلغ مليون دولار مقابل الزواج منها، وذلك في احد لقاءاتها الاذاعية.

وقالت ديميت :”أضحكني الخبر، لا أعرف الفتاة لكنني أظنها مجنونة وحرة، تقول ما تشعر به، ولا تخاف من أحكام المجتمع”.

واضافت ممازحة انها من الممكن ان تقنعه بعرضها شرط ان تعطيها الفتاة نصف المبلغ.

الجدير ذكره ان ديميت تخوض دور البطولة الى جانب جان في مسلسل “​الطائر المبكر​”، والذي يحظى بجماهيرية كبيرة في تركيا والعالم العربي.