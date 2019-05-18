شاهدوا.. تجربة المصريين للسير فوق الممشى الزجاجي

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 02:58 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” فيديو لتجربة المصريين لأول مرة على الممشى الزجاجي لمحور روض الفرج.

وأظهر الفيديو حالة من الترقب والحذر لبعض المصريين، الذين فضلوا السير بمحور روض الفرج للسير على الممشى الزجاجي والاستمتاع بمشاهدة النيل وهو يجري تحت أرجلهم.

وكشفت التجربة عن إقدام البعض للسير فوق الممشى للاستمتاع، في حين وقف آخرون في حالة ترقب، لأخذ مبادرة السير فوق الممشى.