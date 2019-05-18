جرائم جنسية خطيرة.. إسرائيلي يغتصب بناته القاصرات بعد تخديرهن‎‎

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 02:58 مساءً - ألقت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة، على رجل متهم باغتصاب بناته القاصرات بعد تخديرهن بحقنهن بالعقاقير المخدّرة، ضمن سلسلة جرائم جنسية انتشرت مؤخرًا داخل المجتمع اليهوديّ.

وذكرت قناة ”12“ العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت رجلًا يهوديّا (40 عامًا) من منطقة الجليل المحتل، بعد تقديم شكوى ضده مساء يوم الخميس الماضي، بعد اعتدائه على بناته اللواتي تتراوح أعمارهن من 6 سنوات إلى 14 سنة.

ووفقًا لتحقيقات الشرطة، فإن الرجل يُعطي بناته عقاقير شديدة التخدير، ليقوم بارتكاب جرائم جنسية خطيرة تحت تأثير المخدرات، بالإضافة إلى ضربهن ضربًا مبرحًا.

وشهد المجتمع اليهودي في الفترة الماضية، ارتفاعًا حادًّا في نسبة الجرائم الخطيرة داخل العوائل والأسر اليهودية، والتي تشمل الاعتداءات الجنسية والقتل وتجارة الممنوعات وغير ذلك.