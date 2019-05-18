شاروخان يزور ريشي كابور في نيويورك ويلتقي ديفيد ليترمان.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها ممثل بوليوود شاروخان، ليس فقط في الهند، بل تمتد تلك الشعبية الة مناطق كبيرة من العالم، وقاعدة جماهيرية تعد بالملايين، من الصعب عليه كنجم أن يبتعد عن معجبيه وأتباعه بينما كان يتجول في بلاد العم سام.

نجم بوليوود موجود حاليًا في مدينة نيويورك ويستمتع بوقته، وقد شوهد وهو يزور مؤخرا أحد معالم المدينة “تايمز سكوير”، وهكذا، فإن أحد المعجبين شارك على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له مع نجمه المفضل.

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لم يكتف خان بنشاطه كسائح، بل استغل تواجده في المدينة وقام بزيارة سريعة أيضًا للنجم المخضرم ريشي كابور، وزوجته الممثلة السابقة نيتو كابور، حيث يتلقى ريشي في نيويورك العلاج من السرطان.

من أجل تسجيل هذه اللحظة، شاركت نيتو صورة جمعتها وزوجها وشاروخان مع التعليق، “الشعور بالرضا عن أنفسنا أمرًا نادرًا جدًا! ” شاروخ إلى جانب عمله المدهش، أنا معجبة به كإنسان جيد للغاية وحقيقي “.

من ناحية أخرى، أعرب خان، عن سعادته خلال ظهوره مع مضيف برنامج الحوارات الأمريكية ديفيد ليترمان، مشيرًا إلى أنه مسرور وتشرف بمشاركة قصته مع واحد من أشهر شخصيات البرامج الحوارية.