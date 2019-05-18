هل كارينا كابور حامل مرة أخرى؟.. شاهد الصور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الثنائي الفني الكبير كارينا كابور وسيف على خان، يعد من أكثر نجوم بوليوود متابعة من مصوري الباباراتزي، حيث يرابط أمام منزلهما جيش من المصورين بكاميراتهم الجاهزة لالتقاط وتسجيل كل حركة للسرة خارج جدران المنزل.

شوهدت ممثلة بوليوود كارينا كابور وزوجها النجم الكبير سيف على خان وهما يغادران مؤخرًا، عيادة (مركز الأشعة) في باندرا مومباي، وهو الأمر الذي فجر شائعات لم يتسنى تأكيدها أو نفيها من مصادرها.

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وقد انتشرت صورهما على شبكة الإنترنت، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تكف ليل نهار عن نشر ومتابعة أخبار النجوم- عن التكهنات بأن الممثلة قد تكون حاملًا مرة أخرى، حيث لديها تيمور على خان الذي ولد في 20 ديسمبر 2016.

الممثلة والدة الصبي الأزرق العينين، كانت قد ظهرت في وقت سابق بإحدى برامج الدردشة الليلية (Komal Nahta Show) حيث سئلت عن الموعد الذي تخطط فيه لطفلها الثاني، وجاء ردها سريعًا ومدروسًا جيدًا: “سنتان أخريان”.

كارينا كانت قد ظهرت آخر مرة على شاشة السينما في Veere Di Wedding، والذي حقق نتائج مرضية في شباك التذاكر، وهي تستعد كارينا حاليا لملحمة كاران جوهار “تاخت”، بعد أن أنهت تصوير “جود نيوز” بطولة أكشاي كومار.