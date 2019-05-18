تهنئة إسرائيلية لعادل إمام بمناسبة عيد ميلاده.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فوجئ محبي الفنان المصري الكبير عادل إمام، بتهنئة صفحة إسرائيل بالعربي على موقع «تويتر»، للزعيم بعيد ميلاده.
وقالت الصفحة في تغريدتها: «بمناسبة عيد ميلادك، عادل إمام، يا بطل الكوميديا والتمثيل، تقبل أجمل التهاني من عشاق الأفلام المصرية في إسرائيل. ربنا يطول عمرك ودوام التألق».
وحصدت التغريدة على آلاف من التعليقات الغاضبة من محبي الزعيم، مؤكدين أنه ليس في حاجة لتهنئة من إسرائيل.
واعتادت صفحات إسرائيل بالعربي في السنوات الأخيرة على تهنئة النجوم العرب بأعياد ميلادهم في لقطة تثير غضب النجوم قبل الجمهور.
من ناحية اخرى، حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على تهنئة الزعيد بعيد ميلاده الـ 79، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلقت قناتي mbc مصر، و dmc أغنيتين للاحتفال بعيد ميلاد عادل إمام، تتضمن مشاهد لأهم أعماله الفنية التي شارك فيها.
يذكر أن الفنان الكبير عادل إمام، بدأ حياته الفنية عام 1960 وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وفي يناير 2000 عين سفيرًا للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة، وكون له مدرسة خاصة باسمه في عالم الفن.
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