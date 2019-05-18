الفنانة سعاد مكاوي تصنع حلويات رمضان بنفسها.. صور نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يُعد طبق «لقمة القاضي» من الأطباق الرمضانية التي كانت تتقنها الفنانة الراحلة سعاد مكاوي، ولذلك فكانت تحرص على أن يكون متوفرًا بمائدتها في أغلب أيام شهر رمضان المبارك.

في لقاء نادر مع إحدى المجلات الفنية تقدم سعاد لـ«ست البيت» طريقة عمل «لقمة القاضي»، بقولها: «إنه من أسهل أنوع الحلوى صُنعًا وهو لا يحتاج إلى مشقة في صنعه فيكفي أن تعجني الدقيق بالماء وتضيفي إليها مقدارًا من «خميرة البيرة».

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وتتابع سعاد في وصفتها «ثم تتركيه ليخمر جيدًا ثم تقومي بتقطيعه قطعًا صغيرة وتقليه في الزيت على نار هادئة، وبعد تصفيته جيدًا يضاف إليه السكر المعقود لتحليته فتحصلين على طبق لذيذ».

وظهرت الفنانة المصرية في أول صورة وهي تعجن «لقمة القاضي» مرتدية «كاب» المطبخ، وفي صورة أخرى وهي تقليه في الزيت، بينما الصورة الثالثة تتذوق واحدة منه قبل تقديمه لضيوفها الأعزاء.