شاهدوا الصورة واحكموا: هل خضعت روزينا لاذقاني لعملية تجميل؟

نفت الممثلة السورية روزينا لاذقاني خضوعها لأي عملية تجميل كما انتشر على مواقع التواصل.

واتخذت “لاذقاني” من حساباتها عبر الشبكة العنكبوتية منبراً لتوضح هذه المسألة المتداولة. وقامت بنشر صورة لم تخضع للتعديل على برنامج الفوتوشوب. وكتبت: “اكيد ماني بوارد اي عملية تجميل وهي الصورة النافدة من عملية ( Photoshopالغير مقصودة) من قبل المصور”.

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نذكر ان “لاذقاني” كانت قد فاجأت الجمهور بالاعلان عن ارتباطها بعدما نشرت صورة على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام ، دون ان تعلن عن هوية سعيد الحظ.

وظهرت يد روزينا في الصورة وهي تمسك بيد حبيبها وهما يضعان خاتمي الخطوبة. وكتبت ” Thanks my love ❤my all”.

من جهة اخرى، تشارك روزينا لاذقاني في بطولة مسلسل ”الهيبة الحصاد” الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك على عدة شاشات عربية.

المسلسل من تاليف وحوار باسم السلكا، اخراج باسم البرقاوي وانتاج شركة الصباح للاعلام. ويضم الى جانبها مجموعة من الممثلين منهم تيم حسن، منى واصف، عبدو شاهين، اويس مخللاتي وغيرهم.