القصر الملكي البريطاني يستعد لزفاف غابرييلا وندسور وتوم كينجستون

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد القصر الملكي لحفل زفاف جديد اليوم، وهو عُرس ليدي "غابرييلا وندسور" و"توم كينجستون".

وستحضر ملكة بريطانيا حفل الزفاف الملكي المقرر إقامته في كنيسة القديس "جورج"، والتي شهدت زفاف الأمير هاري وميغان ماركل العام الماضي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، تعد غابرييلا وندسور الابنة الصغرى للأمير مايكل أمير كينت، وتأتي في المرتبة الـ 52 للوصول إلى العرش، بينما يعد زوجها المستقبلي توم كينجستون، لاعب رجبي أسترالي شهير.

وأكد قصر باكنغهام أن الملكة وأفرادًا آخرين من العائلة المالكة سيحضرون حفل الزفاف، ولكنه لم يحدد بالضبط من منهم سيحضر، وعلى عكس حفلات الزفاف الملكية السابقة، لن يتم بث هذا الزفاف عبر التلفزيون.

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وما لا يعرفه الكثيرون، هو أن "توم" ارتبط سابقًا بـ"بيبا ميدلتون"، ولكنهما أصبحا صديقين مقربين بعد الانفصال.

ومن بين الضيوف المقرر حضورهم في الزفاف الملكي اليوم، سيحضر كل من الأميرة "بياتريس" والأميرة "يوجيني"، بالإضافة إلى اللورد "فريدريك" شقيق ليدي "غابرييلا" برفقة زوجته الممثلة صوفي وينكلمان، بالإضافة إلى بناتهن "إيزابيل" و"مود"، ولم يتم تأكيد ما إذا كان الأمير هاري وميغان سيحضران الزفاف.

ومن المقرر بدء حفل الزفاف في الساعة الـ 12 ظهرًا في كنيسة القديس "جورج"، ثم سينقل الزوجان حفلهما لاحقًا إلى "دار فروغمور".

وجدير بالذكر أن "غابرييلا" و"توم"، عقدا خطوبتهما في أغسطس العام الماضي، ونشرت والدتها صورة للعروسين، وصرحت: "عقدا خطوبتهما في أغسطس، وسيكون الزفاف في ربيع 2019".