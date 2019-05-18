متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت الفنانة الأردنية مي سليم، بعد سقوطها ضحية في مقلب برنامج "هاني في الألغام"، وظلت تبكي وتصرخ بقوة خلال رحلة السفاري الوهمية.
وسيطر الخوف والرعب على ملامح مي سليم، بعد سقوطها ضحية ببرنامج المقالب الذي يقدمه الفنان الكوميدي هاني رمزي.
وظهرت مي وهي ترتجف خوفًا وتصرخ بشدة بسبب سرعة السيارة التي تنطلق داخل الكثبان الرملية في الصحراء الغربية وسط الألغام.
وظلت مي تطلب من السائق الخاص بالبرنامج، التوقف عن القيادة بسرعة كبيرة، قائلة: "إلحقوني هموت، يا لاهوي، يا نهار أسود"، وبقيت تبكي وتصرخ حتى ظهر رامز.facebook
وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضيف بتقديم برنامج لدعم السياحة تستضيف فيه الإعلامية بوسي شلبي الضيوف، ومن ثم تقترح عليهم عمل سفاري في منطقة صحراوية في العلمين، وأثناء الرحلة تنفجر السيارة ويذهب سائقها ليرى ما حدث فيتعرض لانفجار أخر وهمي، بسبب وجود الألغام.
ويظل مخرج البرنامج الذي يؤدي دوره هاني رمزي، عبر برنامج صوتي يستفز الضيف إلى أن يقابله في النهاية.
كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم تنهار وترتعد خوفاً بعد سقوطها في فخ هاني رمزي.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.