مي سليم تنهار وترتعد خوفاً بعد سقوطها في فخ هاني رمزي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت الفنانة الأردنية مي سليم، بعد سقوطها ضحية في مقلب برنامج "هاني في الألغام"، وظلت تبكي وتصرخ بقوة خلال رحلة السفاري الوهمية.

وسيطر الخوف والرعب على ملامح مي سليم، بعد سقوطها ضحية ببرنامج المقالب الذي يقدمه الفنان الكوميدي هاني رمزي.

وظهرت مي وهي ترتجف خوفًا وتصرخ بشدة بسبب سرعة السيارة التي تنطلق داخل الكثبان الرملية في الصحراء الغربية وسط الألغام.

وظلت مي تطلب من السائق الخاص بالبرنامج، التوقف عن القيادة بسرعة كبيرة، قائلة: "إلحقوني هموت، يا لاهوي، يا نهار أسود"، وبقيت تبكي وتصرخ حتى ظهر رامز.

facebook

وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضيف بتقديم برنامج لدعم السياحة تستضيف فيه الإعلامية بوسي شلبي الضيوف، ومن ثم تقترح عليهم عمل سفاري في منطقة صحراوية في العلمين، وأثناء الرحلة تنفجر السيارة ويذهب سائقها ليرى ما حدث فيتعرض لانفجار أخر وهمي، بسبب وجود الألغام.

Advertisements

ويظل مخرج البرنامج الذي يؤدي دوره هاني رمزي، عبر برنامج صوتي يستفز الضيف إلى أن يقابله في النهاية.