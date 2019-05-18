كيم كارداشيان تكشف اسم طفلها الجديد عبر "تويتر"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أنها أطلقت اسم "سالم وست(Psalm West)" على طفلها الرابع. وذلك في تعليقها على صورة له نشرتها عبر حسابها على "تويتر" الذي تجمع عليه ما يزيد عن 60 مليون متابع.

ولقد أرفقت التغريدة بتحية لعيد الأم، جاء فيها: "نشعر أننا مباركون لوصول طفلنا الرابع في يوم الأم الجميل. الشكر للرب، فلدينا كل ما نحتاجه."

والجدير ذكره أن هذا الطفل الجديد هو الثاني الذي تضعه أم بديلة بعد ابنتها شيكاغو التي ولدت في شهر يناير من العام الماضي. حيث أنها حملت وأنجبت نورث التي بلغت من العمر خمسة أعوام وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام. لكنها اضطرت للاستعانة بأم بديلة لتحقيق رغبة زوجها المغني كاني وست بإنجاب المزيد من الأطفال بعد أن حذّرها الأطباء من مشكلات صحية خطيرة إذا حملت مجدداً بعد ولادة سينت التي شكلت خطراً عليها في العام 2015.