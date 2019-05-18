سمية الخشاب تنتهي من تسجيل إبتهال "صلوا عليه"

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"الخليج 365" من القاهرة: إنتهت الممثلة والمغنية المصرية سمية الخشاب من تسجيل إبتهال بعنوان "صلوا عليه"، وهو من غنائها والحانها، وكلمات هشام صادق، وتوزيع محمد عباس.

ونشر صادق فيديو من استوديو التسجيل للخشاب تتحدث عنتفاصيل الإبتهال الديني الذي تحضر له بمناسبة شهر رمضان.



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