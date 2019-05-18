شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو..بريانكا شوبرا تقبل نيك جوناس في احتفالية بمهرجان كان السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول دائما نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا أن تظهر مدي حبها لزوجها النجم العالمي نيك جوناس، وهو ما يظهر دائما بالصورأو خلال حضورهم الحفلات والمهرجانات الكبري معا.

فقد فاجأت بريانكا شوبرا مرتادي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " بنشرها مقطع فيديو قصير خلال تقبيها لنيك جوناس ، و ذلك خلال حضورهما أمس احتفالية "Chopard " و التي اقيمت علي هامش مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 والتي تستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية .

وتم تداول الفيديو علي مواقع الـSOCIAL MEDIA المختلفة من قبل محبي وعشاق النجمين " بريانكا و جوناس" مؤكدين أن قصة حبهما تزداد قوة يوم بعد يوم.