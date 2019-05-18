شكرا لقرائتكم خبر عن هوجان الحلقة 12.. محمد امام ينقذ رياض الخولى من اعتداء مسلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأمر "بهلول" – صلاح عبد الله - رجاله بضرب "لطفى الحراق" – كريم محمود عبد العزيز - بعدما اكتشف مراقبته له لمعرفة مكان أمواله ويهدده بعدم تكرار ذلك مرة أخرى، وبعدما يفيق لطفى من آثار الضرب يذهب بصحبة "حورس" الى بهلول مرة أخرى لطلب منه العمل معه مرة أخرى بعدما استطاعا جلب بعض المعلومات التى يريدها عن سليمان عيد المحامى ويوافق بشرطة معرفة كل شىء عنه وعن هوجان ووردة" – ميرنا نور الدين.

يتدخل هوجان لحماية "كمال" – رياض الخولى - من شخص حضر ومعه رجال وحاول الاعتداء عليه أثناء تناوله الغداء مع عائلته، وتخبر "نور" – هاجر أحمد – زوجة والدها عايدة رياض أنها تجهز نفسها للهجرة الى كندا وعندما يعلم كمال بالأمر يحاول ارجاع ابنته عن قرارها ولكنها تصمم على الأمر فعلاقتهما فاترة طوال الوقت لأنها فى ذهنا يقين بأنه السبب فى وفاة والدتها.

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يطلب كمال من ابنته نور زيارة والدها فى المقابر لقراءة الفاتحة لها وأثناء عودتهم فى الطريق يخرج عليهم سيارتين بهما رجال مسلحين ويطلقون النيران ويتدخل رجال كمال بتبادل اطلاق الرصاص وينتظر هوجان فى سيارة كمال مع ابنته ولكنه يقرر الخروج ويكسر باب السيارة ويحمله فى يده ويتحلص من الرجال المسلحين ويحرك سيارة يقلبها ولكن تجث اصابة فى يد نور ويسرع هوجان بقيادة السيارة.

مسلسل "هوجان" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.