شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ومحمد إمام وياسمين صبرى يتصدرون تريند "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انطلاق موسم مسلسلات شهر رمضان المبارك، بدأت ملامح الإقبال على تلك المسلسلات تتشكل بشكل كبير، من خلال موقع يوتيوب بعد طرح معظم مقاطع مسلسلات رمضان، وقد حققت نسب مشاهدة عالية، وتصدر مقطع الأكثر مشاهدة على اليوتيوب في مصر، مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان.



ترايند

مسلسل زلزال :

تصدر مسلسل «زلزال» قائمة أكثر مسلسلات رمضان مشاهدة على «يوتيوب» برصيد مشاهدات وصل إلى ما يقرب 850.870 ألف مشاهدة، حيث عرض المسلسل على قناة dmc، هو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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مسلسل زلزال

مسلسل هوجان:

احتل مسلسل «هوجان» المركز الثاني برصيد 663,816 ألف مشاهدة، وعرض على قناة "الحياة" ،وهو من بطولة يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.



مسلسل هوجان:

مسلسل حكايتى:

كما أيضا احتل مسلسل "حكايتى" المركز الثالث برصيد ربع مليون مشاهدة، وعرض على قناة"cbc" وهو من بطولة ياسمين صبرى ، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.



مسلسل حكايتى



