شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش3" الحلقة 12.. رسالة صوتية تكشف مكائد تدبر ضد مصر والأنصارى يضرب صدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر المفاجآت خلال أحداث مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة one، حيث استطاع "سميح" – محمد على رزق تصليح هاتف "محمود علوان" والذى تم إغتياله مؤخرا على يد أكرم صفوان – هشام سليم، واستمع الفريق السرى لسليم الأنصارى إلى الرسالة الصوتية التى سجلها علوان قبل وفاته بلحظات بعدما تقابل مع رجل الأعمال الدولى"رياض المصرى"، إذ حذر علوان أن رياض وأكرم صفوان ورجاله يدبرون شيئاً خطر للغاية على مصر، وأوصى علوان أن تتوفر الحماية "لأبنته" بعدما ضحى بحياته من أجل مصر وشعبها.

وعلى جانب آخر، عبرت "هبة" ابنة محمود علوان عن حزنها الشديد بتصرفها الأخير مع والدها قبل وفاته، خاصة أنها تعاملت معه بقسوة ورفضت الحديث معه واجبرته ان يتركها، وهو ما جعله يخرج من المنزل حزين من معاملة قسوة ابنته .

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كما بدأ سليم خطه جديدة فى شركة الحراسة ، وذلك لإطمئنان أكرم صفوان، والدخول إلى عالمه، حيث طلب من كل شخص ان يلتزم بمعايير وضابط عمله، كما دفعهم لزيادة التدريبات، وخلال التدريبات ضرب سليم "صدام – محمود حافظ ، خاصة أنه علم أن الأخير من قتل محمود علوان .

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه، خاصة بعد المفاجأت المتتالية فى كل حلقة، التى وضعها المخرج بيتر ميمى فى إطار من الإثارة والتشويق.

"كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.