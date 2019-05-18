شكرا لقرائتكم خبر عن ابو جبل 12 .. مصطفى شعبان يساند أشقاءه ويضرب مثالا للأخ الجدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابو جبل 12 تتواصل الأحدث وتتكشف الحقائق فى هذه الحلقة، ويستمر مصطفى شعبان (حسن ابو جبل) فى مساعدة أشقائه وعدم التخلى عنهم، رغم الأذى الذى يتعرض له من إخوته ليضرب مثالا للأخ الجدع الشهم المحب لأشقائه.

وتبدأ حلقة ابو جبل 12 بذهاب (حسن) مصطفى شعبان إلى والد حبيبه شقيقه رزق، ولقن سائقه الخاص علقة ساخنة، ووجه له رسالة شديدة اللهجة بسبب ضرب شقيقه على يد رجاله، وتستمر أحداث الحلقة بأمر النيابة بتجديد حبس (شعبان) أحمد حبشى 45 يوما، إذ إن المحامى أكد لحسن أن الأمر أصبح معقدا والأدلة ضد شعبان.

كما تلقى الشرطة القبض على (سعد) دياب لإمضائه شيكات بدون رصيد لحماه محمود البزاوى، حيث إن حماه قدم الشيكات للنيابة للضغط على حسن حتى يتنازل له عن الشركة.

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وتنتهى الحلقة بتنازل (وجيه) محمود البزاوى عن المحضر، وبعد خروج سعد من السجن يذهب لحسن ليحصل منه على التنازل، ليفاجئه حسن بسؤال "ليه حطيت المفتاح لشعبان" ليوجه له اتهاما من ذلك السؤال بطريقة مباشرة.