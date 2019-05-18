محمود الليثي ينتظر طرح أولى بطولاته السينمائية "انت حبيبي وبس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انتهى المطرب محمود الليثي، من تصوير أولى بطولاته السينمائية "انت حبيبي وبس"، والمقرر طرحه في موسم عيد الفطر المبارك.

وقال "الليثي" في بيان صحفي إن الفيلم يحتوي على 9 أغاني، سيقوم بغناء بعضها منفردًا والبعض الآخر "دويتو" مع المطربة بوسي، موضحًا أنه قام بتلحين الأغاني المنفردة التي ستقدمها بوسي في العمل، ومنها أغنية "حبناهم".

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فيلم "انت حبيبي وبس" يشارك في بطولته بوسي وصوفينار ومحمد ثروت وهالة فاخر.

على جانب آخر، أعرب المطرب محمود الليثي، عن سعادته بردود الأفعال تجاه الأعمال التي يشارك بها في رمضان، إذ يشارك في 3 مسلسلات، ففي مسلسل "شقة فيصل" قام بغناء تتر البداية وتتر النهاية والرباعيات داخل الحلقات وأغنيتين فرح منهم دويتو جمعه بالفنان كريم محمود عبدالعزيز.

وفي مسلسل "ولد الغلابة" قام بغناء أغنية الدعاية للمسلسل بعنوان"يا جبل ما يهزك ريح" بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "الواد سيد الشحات" مع الفنان أحمد فهمي وقام بغناء أغنية الفراعنة "ولا حتشبسوت" .