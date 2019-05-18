صورة| مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنته "جودي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك الفنان مصطفى قمر، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بابنته "جودي"، احتفالًا بعيد ميلادها.
وكتب في تعليقه على الصورة "بنتي چودي القمر كل سنة وانتي طيبة يا چوچو يا حبيبتي، أجمل بنوتة في العالم حبيبة بابي ربنا يحفظك ويحميكي يا مفتاح الجنة".
جدير بالذكر أن الفنان مصطفى قمر، يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد، في موسم صيف 2019.
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