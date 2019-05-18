ظهرت ابنة الإعلامية الكويتية حليمة بولند، للمرة الأولى مع جدها، الذي تبين أنه والد حليمة من خلالها تعليقها.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ابنة حليمة، معلقة عليها ” يحفظه مع بنتي ما تحلى جمعتنا إلا بوجودك يا بابا. جعل ربي ياخذ من عمري ويعطيك يا أعظم أب بالدنيا “.
وتعد هذه الصورة جزء من احتفال حليمة بولند بـ ” يوم القرقيعان ” مع ابنتيها، إذ لفتت الإبنة الكبرى الأنظار بحركاتها أثناء الرقص مع اختها الصغرى.
وانهال الهجوم على حليمة بولند، بعد انتشار مقطع الفيديو مع ابنتيها وهما ترقصان، مؤكدين أنها تحاول تقليد دلع والدتها وقد تفقد براءتها بسبب هذه التصرفات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: والد حليمة بولند يظهر لأول مرة مع ابنتيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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