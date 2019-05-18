شاهد.. حلا شيحة لـ عادل إمام: محظوظة أني عرفتك

هنأت الفنانة حلا شيحة، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وقالت حلا خلال الفيديو: "أستاذ عادل أنا بحبك، وسعيدة إني اشتغلت معاك، وحاسة إنها حاجة تاريخية بالنسبة ليا". ليا". وتابعت :"محظوظة إني اشتغلت معاك، ومحظوظة إني اعرفك على المستوى الشخصي، بحبك وربنا يديم عليك الصحة، وأشوفك في أعمال متميزة وناجحة". ويشار إلى أن الفنانة حلا شيحة كانت شاركت الزعيم عادل إمام فى فيلم "عريس من جهة أمنية" والذي تم عرضه عام2004. ويذكر أن حلا تواصل حاليًا تصوير باقي حلقات مسلسلها الجديد "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، ويعتبر هذا العمل بمثابة عودة قوية لها بعد غياب سنوات عن الوسط الفني.

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