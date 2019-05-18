تعرف على رواية رانيا يوسف المفضلة

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها صورة جديدة لها أثناء قرائتها أحد الروايات الأدبية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ويشار إلى أن رانيا كانت ظهرت خلال الصورة ترتدي نظارة طبية وتقرأ رواية "حكايات يوسف تادرس" للأديب عادل عصمت، وذلك أثناء جلوسها في أوضة نومها. يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "مملكة إبليس" مع الفنانة غادة عادل وتأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

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