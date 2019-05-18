بالصور.. جمهور "الليلة الكبيرة" ينير ساحة الهناجر

قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، إن أوبريت العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" مستمر وسط نجاح وزحام جماهيري كبير من أول ليالي عرض فى جولته الرمضانية التى بدأت السبت الماضى 6 رمضان الموافق 11مايو لمدة

أسبوعين في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن فعاليات "هل هلالك" التي يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي.

كما يقدم العرض أيام،15،16،17رمضان الموافق 20،21،22،مايو بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

وأضاف "نور" أن عرض "الليلة

الكبيرة" يعد من العروض الأكثر جماهيرية وشعبية فى مصر، وهو أحد أهم إبداعات الفنان الكبير الراحل ناجى شاكر، أشعار صلاح جاهين وإخراج صلاح السقا.

يذكر أن "الليلة الكبيرة" من بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، إخراج صلاح السقا.

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