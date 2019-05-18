تحل الفنانة إلهام شاهين، ضيف فى الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، وذلك مساء اليوم، السبت، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء، على فضائية "القاهرة والناس".
ويشار إلى أن "شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبةللسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل
وكانت أولي حلقات البرنامج قد حققا نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى استضافت فيهم الراقصة دينا والنجم أحمد آدم وايتن عامر وأحمد سعد وإبراهيم سعيد والمحامي سمير صبرى وسمية الخشاب وهو ما أدى إلي زيادة نسب المشاهدة علي قناة القاهرة والناس والتي وصلت إلي ٦٨ مليون وفقا لموقع social blade.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. إلهام شاهين ضيف بسمة وهبة في "شيخ الحارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.