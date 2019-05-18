آيتن عامر تفقد جنينها في "ابن أصول"

تذهب آيتن عامر في الحلقة 12 من مسلسل ابن أصول، إلى المستشفي بعد أن طرحها شقيقها أرضا وهو يسرق الذهب منها، وتتم عمل عملية لها، وتفقد جنينها، ويذهب إليها هشام ويقول لها هل قامت بإجهاض نفسها وهو ما تستنكره، ولا

تخبره بأن شقيقها هو الذي ضربها.

وتتوالي خلال الحلقة عمليات الشد والجذب بين صولا ورحمة زوجة هشام، وتخبر صولا رشدي بأنها ستقوم بفض الشراكة معه، وهو ما يسعد الأخير، لأنه يشعر بأنها ستقوم

بذلك بسبب الغيرة عليه وحبه له، كما يخبر هشام صديقه شريف بأنه سيتحمل معه تكاليف علاج والدته.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم أبوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير.