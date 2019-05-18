كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الـ12 من مسلسل زلزال رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان أحداثا مثيرة حيث توفي والد حلا شيحة وتم القبض على محمد رمضان بسبب عضو مجلس شعب.

وتدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .