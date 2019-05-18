هيثم محمد بأول تعليق عن حالته الصحية وحقيقة مرضه

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 12:55 مساءً - تعرض الفنان هيثم محمد يوم الأربعاء 15 مايو، لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، وكتب صديقه الممثل شريف إدريس أنه كان يخضع لعملية جراحية لاستئصال الزائدة وأن الأطباء أوقفوا العملية نظرا لمعاناته من مشاكل في الكبد.

وكشف هيثم محمد ، حقيقة حالته الصحية: “كنت أعاني يوم الأربعاء من آلام شديدة في البطن، ودخلت المستشفى لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل والأطباء أكدوا أنها الزائدة الدودية وفي حالة صعبة ويجب إجراء عملية على الفور”.

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وتابع: “الفحوصات والتحاليل كانت سليمة وتم إجراء العملية واستئصال الزائدة، والحمد لله أنا بخير وبصحة جيدة حاليا”.

وأوضح هيثم حقيقة ما كتبه شريف إدريس عن معاناته من مشاكل في الكبد وتوقف العملية الجراحية، قائلا: “الأمر غير حقيقي ويبدو أن الأمر اختلط على شريف إدريس وهو صديق عزيز، ولكن ما حدث أنني خضعت لبعض التحاليل التي يطلبها الأطباء قبل العملية مثل إجراءات أي عملية جراحية وذلك للاطمئنان قبل إجراء استئصال الزائدة والحمد لله كانت سليمة ولا أعاني من أي مشاكل صحية نهائياً”.

وكان شريف إدريس كتب عبر حسابه على Facebook، الفنان هيثم محمد خضع لعملية الزائدة يوم الأربعاء، ولكن اضطر الأطباء لوقف العملية بعدما اكتشفوا أنه يعاني من مشاكل في الكبد، وهو ما نفاه هيثم محمد وأكد أن الأمر اختلط عليه فقط ولا يعاني من أي مشاكل في الكبد.