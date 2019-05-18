شاهدوا.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة رمضانية في جلسة تصوير جديدة

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 12:55 مساءً - خضعت الممثلة ياسمين عبد العزيز لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة سيدتي. ظهرت ياسمين في الصور بإطلالة رمضانية مع فستان أبيض وعباءة بألوان زاهية. جاءت جلسة التصوير بعدسة المصورة بيلو حسين، واهتم بإطلالتها ستايلست مايسة عزب، تصفيف شعر صالون الصغير، مكياج راشد. Advertisements

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