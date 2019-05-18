فن ومشاهير

شاهدوا.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة رمضانية في جلسة تصوير جديدة

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 12:55 مساءً - خضعت الممثلة ياسمين عبد العزيز لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة سيدتي.

ظهرت ياسمين في الصور بإطلالة رمضانية مع فستان أبيض وعباءة بألوان زاهية.

جاءت جلسة التصوير بعدسة المصورة بيلو حسين، واهتم بإطلالتها ستايلست مايسة عزب، تصفيف شعر صالون الصغير، مكياج راشد.yasminabdelazizz41

yasminabdelazizz41

yasminabdelazizz41

yasminabdelazizz41

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yasminabdelazizz41

yasminabdelazizz41

yasminabdelazizz41

yasminabdelazizz41

yasminabdelazizz41

yasminabdelazizz41

yasminabdelazizz41

yasminabdelazizz41

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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