بعد أسبوع على ولادته… كيم كارداشيان تكشف عن اسم ابنها

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، عن إسم مولودها الرابع الذي وضعته أم بديلة الأسبوع الماضي.

فقد نشرت زوجة المغني العالمي كانيه ويست أوّل صورة لإبنها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأعلنت أنهما اختارا له اسم “Psalm West”.

وذلك من خلال مشاركة لقطة من محادثة رسالة نصية مع زوجها البالغ من العمر 41 عامًا.

أما اسم “Psalm ” فيعني مزمور، والمزامير هي تسابيح وأناشيد حمد للّه من الكتاب المقدس.

يذكر أن الزوجين يعرفان باختيارهما أسماء غريبة وفريدة لأولادهما، فقد أطلقا على ابنتيهما اسم “نورث” و”شيكاغو”، وعلى ابنهما اسم “ساينت”.