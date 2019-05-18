هل الخوف وراء إخفاء جورج قرداحي لإسلامه؟

متابعة بتجـــــــــــرد: “هل الخوف هو السبب وراء إخفاء جورج قرداحي لإسلامه؟”، إنّه السؤال الّذي طرحته الإعلاميّة المصريّة بسمة وهبة على ضيفها الإعلامي جورج قرداحي في برنامج “شيخ الحارة”.

فأجاب جورج قرداحي: “خوفاً من ماذا… أكرّر ما قلته سابقاً لا أخفي إسلامي وأنا رجل يهّمني الإنسان فالأديان كلّها وُجدت لخدمة الإنسان ولتحصيل حقوقه وحمايته في الدنيا وفي الآخرة”.

وأردف جورج قرداحي قائلاً: “لا أفرّق بين الإسلام والمسيحيّة، فالمسيحية كانت موجودة وجاء الإسلام ويوجد الكثير من التعاليم التي تتشابه بينهما”.

وأوضح: “لست بحاجة لتغيير ديني من المسيحية إلى الإسلام لأنهما أكبر ديانتين في العالم متقاربتين في الجوهر”.