أمل عرفة: سلافة معمار ملكة حقيقية في “مسافة أمان”

متابعة بتجــــــــــرد: أعطت الممثلة السورية أمل عرفة رأيها بأداء زميلتها الممثلة سلافة معمار في مسلسل “مسافة أمان”، الّذي يُعرض خلال شهر رمضان المبارك الجاري. وفي التفاصيل، فقد كتبت الممثلة أمل عرفة: “برمضان ما بيستوعب عقلي تابع غير مسلسل واحد، وهالسنة مسافة أمان فرض حضورو عليي”. وأضافت أمل عرفة قائلةً: “كمشاهدة اشتاقت للعمل السوري السوري، تحيّة من القلب لكلّ صنّاع العمل وممثليه جميعاً لكن سلافة معمار ملكة حقيقيّة بدورك.. ألف مبروك من قلبي”. يُذكر أن مسلسل “مسافة أمان” من كتابة إيمان السعيد، وإخراج الليث حجو وإنتاج شركة “إيمار الشام”.

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