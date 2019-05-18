“صاحب بالين كذاب”.. قول مأثور أثبت خطأه عمر الخيام

متابعة بتجــــــــــــرد: يحتفي محرك البحث الأشهر في العالم “غوغل” بذكرى “عمر الخيام”، ويُعرف عنه أنه صاحب أشهر رباعيات في التاريخ الإسلامي، لكنه بجانب ذلك برع في العديد من العلوم الأخرى.

من هو عمر الخيام؟

عالم رياضيات كبير، ولد 18 مايو عام 1048 ميلادية، اسمه الحقيقي “جياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام” ويأتي لقب “الخيام” نسبة إلى والده، ذلك الرجل الذي برع في صنع الخيام، أما عن محل الولادة فهو مدينة نيسابور، خراسان، لكن يرى بعض المؤرخين أن أصوله ترجع إلى بلاد عربية.

برع “الخيام” في العديد من العلوم الدنيوية، لينفي بذلك القول المأثور الذي يأتي فيه: “صاحب بالين كذاب”، وتتمته “وصاحب ثلاثة منافق”، فالشق الأول يعني أن الشخص إذا أراد النجاح لا يكلف نفسه بعملين في وقت واحد، ولا يشغل باله بموضوعين، لكن هذا الرجل شغل باله بكل من الرياضيات، والفلك، والفقه، والتاريخ، وبرع فيهم جميعا، كما كان له تأثيرا على اللغة؛ فتخيل حديثك اليومي، أو مراسلتك وكتابتك للآخرين دون أن يكون هناك كلمة “شيء”، فهو أول من أدخلها على اللغة العربية.

وضع “الخيام” أيضًا تقويما سنوياً بالغ الدقة، وتولى الرصد في مرصد أصفهان، وكان السلطان “ملكشاه” طلب منه سنة 1074 م مساعدته في تعديل التقويم الفارسي القديم، ووضع نظم المعادلات التكعيبية وحاول حلها كلها، وتخصص في الرياضيات، وشهرته في هذا التخصص ترجع إلى أنه حل معادلات الدرجة الثانية بطرق هندسية وجبرية، وكان أول من اخترع طريقة حساب المثلثات ومعادلات جبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط.

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رباعيات الخيام ومؤلفاته:

هو صاحب الرباعيات المشهورة، وهي عبارة عن مجموعة من المقطوعات الشعرية تتكون من 4 أبيات، يكون فيها الشطر الثالث حرا بينما الثلاثة الاخرى مقيدة بالوزن، وكُتبت جميع رباعياته باللغة الفارسية ثم ترجمت إلى عدة لغات أولها الإنكليزية لا العربية، وبعد ترجمتها تغنى بها العديد من الفنانين والمنشدين، مثل أم كلثوم، والنقشبندي.

من مؤلفات”الخيام” أيضًا: “شرح ما أشكل من مصادرات كتاب إقليدس”، و”الاحتيال لمعرفة مقداري الذهب والفضة في جسم مركب منهما”، و”رسالة فى الموسيقى”.

ظهرت الشخصية العظيمة”عمر الخيام” في عدد قليل من الأعمال الفنية، منها الفيلم المصري بطولة “نور الشريف” الذي يحمل اسمه “عمر الخيام”، ومسلسل سوري عُرض في رمضان 2016 اسمه “سمرقند”، من بطولة عابد فهد، شيماء سبت، أمل بوشوشة، ميساء مغربي، يارا صبري، يوسف الخال.

بعد حياة زاخرة، ورحلة طويلة من الإبحار في علوم الشعر والرياضيات والفلك والتاريخ وغيرهم، تُوفي عمر الخيام في فترة بين العامين 1123 و1124 ميلادية.