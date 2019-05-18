متابعة بتجــــــــــرد: تألقت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد بإطلالة مُبهر في مهرجان كان السينمائي لعام 2019. وسرقت بيلا حديد الأنظار بفستان من اللون الأحمر مميّز بتصميمه فحاصرتها عدسات المصورين خلال مرورها على السجادة الحمراء للمهرجان. تجدر الإشارة إلى أن بيلا حديد كانت قد أثارت منذ فترة قصيرة ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما وجهت رسالة مباشرة إلى حبيبها مغني الراب الأمريكي ذا ويكند أعربت من خلالها عن اشتياقها له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيلا حديد بإطلالة مُبهرة في “مهرجان كان السينمائي” – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.