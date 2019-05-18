خاص- هل تعود كارلا حداد بعد رمضان الى الشاشة؟

May 18, 2019
تغيب البرامج التلفزيونية عن الشاشات لتحل مكانها برمجة خاصة بشهر رمضان ولمدة ثلاثين يوماً، وكما بات معلومًا فإن الفترة الفاصلة بين برمجة الصيف والخريف طويلة، لذا قررت القنوات تصوير بعض الحلقات الجديدة من برامجها لتعود بها بعد الشهر الفضيل.
وفي إتصال مع مقدمة البرامج كارلا حداد، اكّدت لنا أنها بدأت بعقد اجتماعات مع فريق عمل برنامج “fi-male” ليعود بشهر حزيران بحلقات جديدة.
ولفتت “حداد” أنها ستصور أربع حلقات فقط مع أربعة نجوم ثم يأخذ البرنامج استراحة في شهري تموز وآب.
ورداً على سؤال حول الأسماء التي ستشارك في الحلقات، أكدت ان البرنامج لا زال في مرحلة التفاوض مع النجوم الذين سيشاركون وليس هناك حتى اللحظة أي إسم محدد.
نذكر ان كارلا حداد كانت قد إختتمت برنامجها قبل شهر رمضان مع النجم معين شريف.
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