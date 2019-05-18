بالصور- فريديريك بيل تضج أنوثة بالفضي

في اليوم الثاني من الدورة الـ 72 من مهرجان كان السينمائي، تألقت الممثلة الفرنسية فريديريك بيل (Frédérique Bel) بـ Bodysuit رائع من مجموعة المصمم اللبناني العالمي طوني ورد لربيع وصيف 2019 .

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واستطاعت “بيل” ان تلفت الانظار اليها على السجادة الحمراء بطلتها الجريئة والمثيرة ومليئة بالانوثة، حيث اختارت Bodysuit فضي اللون بالاضافة الى ذيل طويل من اللون نفسه.

“بيل” نسقت مع الإطلالة حقيبة يد صغيرة من اللون نفسه. وانتعلت حذاءً فضياً أيضاً.

نذكر ان العديد من النجمات سبق ان تألقن بتصميم طوني ورد منهن: أليشا ديكسون، ميني درايفر، Wang Likun و Jelly Lin.