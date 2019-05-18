- 1/2
- 2/2
May 18, 2019
في اليوم الثاني من الدورة الـ 72 من مهرجان كان السينمائي، تألقت الممثلة الفرنسية فريديريك بيل (Frédérique Bel) بـ Bodysuit رائع من مجموعة المصمم اللبناني العالمي طوني ورد لربيع وصيف 2019 .
واستطاعت “بيل” ان تلفت الانظار اليها على السجادة الحمراء بطلتها الجريئة والمثيرة ومليئة بالانوثة، حيث اختارت Bodysuit فضي اللون بالاضافة الى ذيل طويل من اللون نفسه.
“بيل” نسقت مع الإطلالة حقيبة يد صغيرة من اللون نفسه. وانتعلت حذاءً فضياً أيضاً.
نذكر ان العديد من النجمات سبق ان تألقن بتصميم طوني ورد منهن: أليشا ديكسون، ميني درايفر، Wang Likun و Jelly Lin.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- فريديريك بيل تضج أنوثة بالفضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.