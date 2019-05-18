أحمد فهمي يفقد الوعي وينقل الى المستشفى

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"الخليج 365" من القاهرة: تعرض الفنان المصري أحمد فهمي للإغماء بسبب ضغط التصوير في مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" حيث نقل لأحد المستشفيات الخاصة مساء الخميس الماضي.

وحصل الممثل الشاب على راحة اضطرارية لمدة يوم واحد قبل أن يقوم باستئناف التصوير اليوم السبت مرة أخرى خاصة وانه يتبقى له عدد كبير من المشاهد لم يقم بالانتهاء منها بعد.

ويضطر فهمي للعمل لأكثر من 18 ساعة يومياً بسبب وجود عدد كبير من المشاهد في الحلقات الاخيرة لم يتم الانتهاء منها حتى الآن. علماً بأن فريق العمل يصور لساعات طويلة بأكثر من موقع خارجي للانتهاء من الحلقات واللحاق بمواعيد العرض.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.