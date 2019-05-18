شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 12 من ابن اصول..الخلاف يشتعل بين زوجة حمادة هلال وأمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "ابن اصول" العديد من الأحداث الدرامية خلال الحلقة حيث بدأت بإضطرار الأطباء لإجهاض طفل نعمة (ايتن عامر) من هشام ( حمادة هلال) لإيقاف النزيف التي تعرضت له بعدما وجدت أخوها يسرق ذهبها ولم تتمكن من إيقافه ليطرحها أرضا تذهب للمستشفى، وهو ما جعلها تخبئ الأمر عن زوجها كما هددت أخوها بأنه حالة عدم إرجاع الذهب ستبلغ عنه الشرطة.

على جانب آخر زاد الخلاف أكثر بين رحمة زوجة هشام وصولا أمه انتهي بطرد الأخيرة لأم زوجة ابنها من الفيلا مما ترتب عليه سخونة فى الأحداث نتج عنها قيام رحمة بدفع حماتها لتقع على الأرض وتتعرض لمزق بسيط فى كتفها، ومع ازدياد حدة الخلاف اشترطت رحمة العيش في منزل بعيداً عن حماتها مقابل صلحها وهو ما رفضه هشام نهائياً.

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كما وعد هشام صديقه شريف (اسلام ابراهيم) بأنه سيكفل بعملية والدته، وعلى جانب آخر اتضح غيرة صولا على مصمم الأزياء بشدة إثر قرارها بتصفية أعمالها معه بسبب وجود فتاة لبنانية عنده فى منزله.