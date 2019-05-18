شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتى الحلقة 12..وفاء عامر ترفض وضع اسم ياسمين صبرى في المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 12 من مسلسل حكايتي بعدما التقت داليدا بشقيقها حسام " إسلام جمال"، في شوارع الإسكندرية وتحاول الهرب منه، وتقوم بالاختباء بين صخورالبحر ويتبعها حسام لكنه لم يتمكن من العثورعليها.

ويذهب أدهم- أحمد حاتم إلى أتيليه فريدة عسل- وفاء عامر، للسؤال عن داليدا لكن فريدة لكن تنكر وجودها وتطلب منه رقم تليفونه للتواصل معه من خلاله إذا ما عثرت عليها.

والتقت داليدا بـ على- أحمد صلاح حسنى بعد أن وافقت على طلبه بتناول الغداء معه فى أحد المطاعم، وتتحدث معه عن مشكلاتها، ويحاول تقديم المساعدة لحمياتها ولكنها ترفض وتصر على عدم تدخله فى مشكلاتها .

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وفى نهاية الحلقة، تتوجه داليدا لفريدة لسؤالها عما إذا كانت ستشترك فى المسابقة بفستانها الذى صنعته،وطلب داليدا بوضع اسمها بعد اسم فريدة فى المسابقة لكونها هى التى صممت الفستان، وترفض فريدة نهائيا عدم وضع اسمها معها في المسابقة

مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.