تحذير امريكي لشركات الطيران من الرحلات فوق الخليج!

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 11:58 صباحاً - أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية تحذيرا للخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة تنصح فيه بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج وخليج عمان مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وقالت الإدارة في التحذير، الذي أصدرته الخميس ونشرته في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن الخطوة تأتي وسط “تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة، مما يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأميركية بسبب احتمالات مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات”.

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أميركي-إيراني. وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عددا من دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات للنفط في الخليج.

ورجحت “أسوشيتد برس” أن واشنطن أصدرت هذا التحذير أخذة بعين الاعتبار الحادثة المأساوية التي وقعت قبل 30 عاما في الخليج، حينما أسقطت سفينة حربية أمريكية بالخطأ طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة “إيران آير” بسبب اعتقادها الخاطئ بأنها مقاتلة “إف-14″، ما أودى بأرواح جميع الأشخاص الـ290 الذين كانوا على متن الطائرة.

وتحولت منطقة الخليج إلى مركز ضخم للرحلات من وإلى الشرق والغرب، وفيها مقرات شركات الطيران الكبيرة مثل “طيران الإمارات” و”الاتحاد للطيران” و”الخطوط الجوية القطرية”.