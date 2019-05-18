شاهدوا طاهر أبو ليلة يكشف حقيقة معرفته بمقلب رامز .. والأخير يرد

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 11:58 صباحاً - نشر الفنان رامز جلال فيديو للفنان طاهر أبو ليلة، عبر حسابه على تويتر، يبدي فيه انبساطه من حلقة “رامز في الشلال”، ويؤكد عدم معرفته بالمقلب، ويهدد رامز بشكل كوميدي.
وعلق رامز على الفيديو: “بحبك يا طاهر يا أبو قلب طاهر”.
ووقع الفنان طاهر أبو ليلة والفنانة نور قدري، ضحية لبرنامج المقالب رامز في الشلال، الذي يذاع على قناة mbc مصر.
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